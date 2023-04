Maxi sequestro di droga: il 51enne resta in carcere  

«Non so niente di tutta quella roba ritrovata nel balcone condominiale e le scritte sul post-it non sono mie. Inoltre i 16mila euro ritrovati in casa sono i guadagni delle attività lavorative di mia moglie, mio figlio e della vendita che faccio io di formaggi e salumi». Queste le parole di Cristian Busonera – il 51enne di Monserrato arrestato martedì pomeriggio dalla Squadra Mobile perché ritenuto il custode di un chilo e 300 grammi di cocaina e 400 di eroina – alla giudice Ermengarda Ferrarese nell’interrogatorio di ieri mattina. Difeso dagli avvocati Fernando Vignes e Stefano Murgia, ha respinto le accuse ma le sue dichiarazioni non sono state ritenute credibili e attendibili dalla giudice che ha così convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere.

L’operazione degli investigatori della Mobile è scattata dopo le segnalazioni ricevute da alcuni condomini per la presenza di molti sconosciuti nella palazzina. Sono iniziati gli appostamenti. Poi il blitz nell’abitazione di Busonera, ai domiciliari per altre vicende. Con l’aiuto del cane antidroga dell’unità cinofila, in casa gli agenti hanno recuperato pochi grammi di hascisc e, in una cassetta di sicurezza nascosta in un dizionario, quasi 16mila euro. Il grosso della droga (che avrebbe permesso un guadagno da oltre 300mila euro) era invece in un termos, nel balcone di un’attività accessibile dal cortile. Zona non utilizzata da titolari e personale dell’azienda. Presente anche un foglietto con nomi, quantitativi e cifre. Per il perito grafologo della Scientifica si tratta della stessa scrittura di Busonera. E il materiale usato per confezionare la droga era identico a quanto ritrovato nella casa dell’indagato. (m. v.)

