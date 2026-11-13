Oltre 58 chili di cocaina divisi in diversi panetti nascosti nella cabina di un autoarticolato. Un camionista di Pozzomaggiore, Giovanni Simone Senes, 36 anni, che lavora per una ditta di trasporti nuorese, è stato arrestato giovedì sera dalla polizia di Nuoro durante un controllo sulla strada statale 131 Carlo Felice. Si tratta certamente del più grosso carico di cocaina mai sequestrato nel Nuorese, e tra i carichi più grossi mai intercettati in Sardegna. La droga, suddivisa in oltre 50 panetti e occultata in tre borsoni della spesa, avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 5 milioni di euro. L’uomo è stato portato nel carcere di Massama.

La scoperta

L’operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti del Commissariato di Macomer, impegnati in un servizio di controllo del territorio disposto dal questore di Nuoro, anche alla luce delle recenti novità normative introdotte nel Codice della strada. Durante un posto di blocco gli agenti hanno fermato un autoarticolato. Fin dai primi momenti durante il controllo, l’uomo si è mostrato agitato, un comportamento che ha insospettito gli agenti. Dopo aver verificato i documenti, i poliziotti hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di ispezionare il mezzo.

All’interno della cabina, nascosti dietro ad alcune sacche, c’erano i tre borsoni per la spesa con all’interno oltre 50 panetti di cocaina dal peso complessivo di 58 chili, tutta droga marchiata. Dani e Mari, o il simbolo dei 100 euro era stato posto sopra i panetti sequestrati, dei veri e propri marchi che nel mondo dello stupefacente identifica la partita e quindi anche la qualità dello stupefacente, ma che fornisce agli investigatori indizi sul “proprietario” o il cartello di provenienza. Adesso, è iniziata l’indagine per risalire ai destinatari del carico.

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