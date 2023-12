Maxi sequestro di botti illegali  

Trasportati senza alcuna precauzione sarebbero potuti esplodere con conseguenze devastanti. Provenienti dal mercato illegale di Napoli, 700 chili di fuochi d’artificio sono stati intercettati e sequestrati dai militari della Guardia di Finanza nell'area portuale cagliaritana. Un’operazione scattata durante uno dei servizi di controllo delle merci in arrivo in città, negli scali marittimi cittadini, soprattutto quello del Porto Canale. E durante l’ispezione di una spedizione proveniente dalla provincia di Napoli c’è stato il ritrovamento dei 700 chili di fuochi d’artificio trasportati, secondo le accuse, «in violazione delle più elementari norme sulla sicurezza dei trasporti e delle persone».

Il pericolo

Per i finanzieri del primo nucleo operativo metropolitano di Cagliari non ci sarebbero dubbi: «l’ingente quantitativo di fuochi d’artificio rinvenuto avrebbe potuto rappresentare un concreto pericolo per la sicurezza delle persone: l’eventuale accensione accidentale avrebbe potuto comportare un gravissimo pericolo per l’incolumità di chi si sarebbe trovato nelle vicinanze». I botti – con un quantitativo netto di polvere da sparo di circa 61 chili – dovevano finire nel mercato cagliaritano. Il destinatario finale deve essere ancora identificato con certezza perché spesso questi carichi hanno un mittente inesistente (magari una finta azienda) proprio per sviare eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine ed effettuare il ritiro in un secondo momento. Per questo le indagini della Guardia di Finanza vanno avanti. Sotto controllo soprattutto alcune rotte marittime: quella con il Napoletano è tra le principali sotto la lente dei finanzieri.

La moda

Il mercato, in particolare quello illegale, dei fuochi d’artificio in questo periodo registra un’inevitabile impennata in vista di Natale e Capodanno. I servizi di conseguenza aumentano. E quello effettuato nei giorni scorsi è il secondo sequestro in un mese. Ma oramai il fenomeno dei botti è presente tutto l’anno. Per le forze dell’ordine si tratta di una moda in stile Gomorra. I fuochi d’artificio vengono usati per festeggiare compleanni, nascite, anniversari e matrimoni. Un modo per mettere in mostra la disponibilità di soldi, il più delle volte “sporchi”.

