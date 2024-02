Maxi sequestro di anabolizzanti 

Centinaia di scatole contenenti steroidi e anabolizzanti: questo il bilancio di un’operazione portata a termine dai carabinieri che ha portato alla denuncia di Alfonso D’Alessandro, 43enne residente a Pabillonis e proprietario di una palestra.

Le sostanze

Il blitz dei militari, nell’ambito di un’indagine dei Nas di Sassari e sotto il comando del capitano della compagnia di Villacidro Francesco Capula, è di qualche settimana fa, ma è atteso per i prossimi giorni l’affidamento della perizia che sarà eseguita sul telefono cellulare sequestrato insieme alla montagna di pasticche. La perquisizione è stata eseguita nell’abitazione in cui D’Alessandro vive con la compagna Silvia Lisci, sarebbe stata proprio la donna davanti alla richiesta degli investigatori a consegnare spontaneamente alcune scatole recapitate poco prima al cui interno ci sarebbero stati i farmaci proibiti. Svariati i nomi messi a verbale nel fascicolo che è stato inviato alla Procura e affidato al sostituto Enrico Lussu. Stromba, Oxandrin, Trembo mix, Testo E, Stanozolol, Danabol e Deca Pp, per citarne solo alcuni: ben 257 scatole contenenti testosterone, steroidi, nandrolone e altri derivati che, in base alle accuse formulate dai carabinieri, sarebbero state destinate al mercato degli anabolizzanti.

La difesa

La perquisizione nell’abitazione del 43enne è durata meno di mezz’ora: dopo aver sequestrato migliaia di pasticche e ampolle che erano conservate in altre scatole di cartone, i militari hanno fatto visita alla palestra Garage Fit dove, però, non è stato trovato nulla di irregolare. Davanti alla montagna di pastiglie portate vie dalla sua abitazione, Alfonso D’Alessandro avrebbe spiegato di aver acquistato tutto attraverso un canale Telegram. Da qui la necessità di sequestrare anche il telefono utilizzato dall’uomo per verificare la sua versione dei fatti. L’istruttore è assistito dall’avvocato Roberto Pusceddu che sulla vicenda dice: «Il procedimento versa ancora nella fase delle indagini preliminari e si impone massimo riserbo e cautela a tutela del mio assistito e delle scelte difensive che si riterranno opportune e necessarie nel caso di specie». ( m. c. )

