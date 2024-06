A Guspini la Pro Loco ha installato nei giardini pubblici di via Marconi uno schermo gigante per la visione dei campionati europei di calcio. Tanti, soprattutto giovani ma anche adulti di tutte le età, gruppi di amici e famiglie, hanno guardato così, all’aria aperta e in perfetto relax sul prato, la partita di debutto nel torneo della nazionale italiana. Apprezzata anche la possibilità di avere cibo e bevande nell’area ristoro del parco buon cibo. (m. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA