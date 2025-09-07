Maxi sanzioni per i rifiuti abbandonati  

Altre due discariche di rifiuti, e altrettante maxi sanzioni a carico dei furbetti del sacchetto selvaggio. Stavolta ad essere presi di mira sono stati due siti lungo via dei Narcisi e via Is Ammostus, nella periferia quartese.

Nel primo caso la bonifica è stata addebitata al proprietario del terreno a ridosso della strada, mentre il Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale è riuscito a risalire i trasgressori, tutti evasori Tari: per loro è scattata la sanzione per abbandono di rifiuti, oltre all’iscrizione d’ufficio all’anagrafe tributaria. Tre i responsabili della discarica appena bonificata in via Is Ammostus, individuati dai vigili urbani grazie agli indizi trovati nella distesa di spazzatura a bordo strada. La sanzione totale in questo caso è di 900 euro.

Un problema, quello dei rifiuti abbandonati, che la Polizia locale - insieme al settore Ambiente del Comune - sta cercando di contrastare da tempo con controlli e multe.

RIPRODUZIONE RISERVATA