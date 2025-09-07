VaiOnline
Allarme discariche
08 settembre 2025 alle 00:38

Maxi sanzioni per i rifiuti abbandonati  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Altre due discariche di rifiuti, e altrettante maxi sanzioni a carico dei furbetti del sacchetto selvaggio. Stavolta ad essere presi di mira sono stati due siti lungo via dei Narcisi e via Is Ammostus, nella periferia quartese.

Nel primo caso la bonifica è stata addebitata al proprietario del terreno a ridosso della strada, mentre il Nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale è riuscito a risalire i trasgressori, tutti evasori Tari: per loro è scattata la sanzione per abbandono di rifiuti, oltre all’iscrizione d’ufficio all’anagrafe tributaria. Tre i responsabili della discarica appena bonificata in via Is Ammostus, individuati dai vigili urbani grazie agli indizi trovati nella distesa di spazzatura a bordo strada. La sanzione totale in questo caso è di 900 euro.

Un problema, quello dei rifiuti abbandonati, che la Polizia locale - insieme al settore Ambiente del Comune - sta cercando di contrastare da tempo con controlli e multe.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Volley.

Italia sul tetto del mondo, Orro nella storia

La palleggiatrice di Narbolia migliore giocatrice del torneo: «Ancora non ci credo» 
Energia

«Il caso eolico sul tavolo di Giorgia Meloni»

I sindaci anti-speculazione bussano a Palazzo Chigi: «La premier ci deve ascoltare» 
Alessandra Carta
I conflitti

Pioggia di droni devasta Kiev L’ira di Trump: sanzionerò Mosca

Un neonato fra le quattro vittime, colpita la sede del Governo 
Regione

Campo largo, con Lai verso un nuovo patto di legislatura

Pd, il 19 l’elezione del nuovo segretario Il M5S intavola le prime trattative  
Vaticano

Acutis e Frassati, primi santi di Leone

Grande folla alla canonizzazione dei due giovanissimi italiani 