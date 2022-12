Maxi rotonda nell’ingresso nord «Lavori da appaltare entro un mese» 

Il Consiglio comunale ha dato il via libera all’unanimità al progetto definitivo del secondo lotto di lavori della circonvallazione Ovest, con la contestuale adozione della variante al Piano urbanistico per l’apposizione del vincolo preordinato agli espropri.

Cinquantacinque metri di diametro, corsie interne da nove metri di larghezza e un obiettivo dichiarato: alleggerire la viabilità di quartiere all’ingresso nord. Dopo anni di gestazione, il Comune è pronto a partorire la maxi rotonda ai piedi del ponte Tirso.

L’urgenza

È stato l’assessore ai Lavori pubblici Simone Prevete ad illustrare in Aula l’intervento che dovrà necessariamente essere appaltato entro il 31 dicembre: tempi strettissimi che spiegano il lavoro a tappe forzate della commissione competente e la convocazione urgente dell’assemblea.

«L’aggiornamento del prezzario - ha spiegato l’esponente della Giunta - ha richiesto un’integrazione di 415mila euro rispetto al finanziamento regionale di un milione e 300mila, cifra che dovrebbe essere messa a disposizione dalla Provincia». L’Ente di via Carboni, d’altra parte, ha tutto l’interesse a partecipare alla realizzazione dell’infrastruttura visto che, con un lotto successivo, sarà realizzata una nuova rotatoria, «di sezione minore», che consentirà di distribuire il traffico verso la circonvallazione provinciale.

I dettagli

Sui dettagli tecnici dell’opera si è soffermato il dirigente del settore Lavori pubblici Alberto Soddu. «Saranno realizzate strutture con gabbioni e muri in cemento armato che saranno rivestite secondo le prescrizioni dell’ufficio tutela del paesaggio - ha spiegato - sarà mantenuta la bretella in uscita, per chi arriva da via Cagliari, e sarà preservata la pista ciclabile».

Sul progetto il giudizio favorevole è stato trasversale. «L’intervento rientra nel secondo lotto della circonvallazione Ovest, l’opera di viabilità più importante realizzata dal Comune negli ultimi 50 anni», ha dichiarato il capogruppo di Oristano Più Efisio Sanna che ha ricordato poi gli albori del progetto.

Il primo finanziamento ministeriale risale ai primi anni Duemila, ma solo nel 2013 (sotto l’amministrazione Tendas) si abbozzò il primo tracciato preliminare: un percorso di 1.900 metri intervallato da cinque rotonde. «La delibera di oggi è fondamentale perché diamo il via libera al progetto definitivo - ha aggiunto - Considerata la ristrettezza dei tempi si procederà con un appalto integrato».

Sulla stesso lunghezza d’onda gli interventi dei consiglieri di maggioranza e opposizione intervenuti al dibattito: «È un’opera importante - hanno ripetuto - che consentirà di decongestionare un quartiere residenziale sul quale grava un traffico non adeguato all’area». Ora subito la gara d’appalto.

