Maxi rogo, 5 Stelle: dopo le passerelle silenzio sui ristori   

Gli indennizzi per il post incendi 2021 nel Montiferru tardano ad arrivare. E il consigliere regionale Cinque Stelle Alessandro Solinas chiede la convocazione urgente della commissione Attività produttive, con audizione dell’assessora all’Agricoltura Valeria Satta. «L’immane tragedia dei roghi che hanno gravemente colpito l’Oristanese e il Montiferru pone la necessità erogare urgentemente i ristori a favore di chi ha subito danni». Secondo il capogruppo dei Cinque Stelle «l’atteggiamento della Giunta regionale sugli indennizzi è vergognoso. Dalle passerelle sul posto nell’immediatezza dei fatti si è passati ad un vergognoso silenzio». Le domande gli indennizzi sono scadute a marzo ma «a distanza di un anno e nove mesi dall’incendio, buona parte dei soggetti danneggiati ancora non ha ricevuto i fondi per poter fronteggiare i danni» incalza Solinas.«A subire questo interminabile immobilismo sono come sempre le aziende costrette ad attendere i tempi biblici dei ristori senza avere aggiornamenti sull’erogazione dei fondi – sostiene - I vertici di tutti gli enti preposti dovrebbero dare spiegazioni in Commissione».

