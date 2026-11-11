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Monastir.
11 novembre 2026 alle 01:07

Maxi rissa nel centro per i migranti 

Coinvolti 40 algerini e afghani, ieri altro episodio con tre feriti gravi e un fermo 

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Quaranta persone coinvolte (più o meno), due feriti, l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori del 118, un giovane portato in ospedale in codice giallo. E poi un’altra aggressione, con tre persone accoltellate e trasportate in gravi condizioni in ospedale e un uomo fermato per tentato omicidio. Il Centro di accoglienza dei migranti a Monastir è una pentola a pressione esplosa già diverse volte, ma pare che al peggio non ci sia davvero fine.

Il caos

I nuovi, ennesimi episodi di violenza tra i tanti registrati anche solo in questo 2026 sono avvenuti domenica sera dopo le 19,30 e ieri intorno alle 19. Nel primo caso è entrato in contatto un gruppo di algerini e afghani, ospiti di questa sorta di carcere privo però di qualunque sicurezza e da dove tutti possono uscire quando vogliono per farvi rientro con comodità. È scoppiato il finimondo: botte, sprangate, oggetti di qualunque tipo lanciati dagli uni contro gli altri e viceversa, coltellate.

L’intervento

Una baraonda durata sino a quando i carabinieri di Dolianova e la polizia di Stato sono riusciti a riportare la calma, se così si può dire, e metter fine a una rissa che avrebbe potuto provocare danni ben maggiori. Solo uno degli stranieri è stato trasportato nel Pronto soccorso di uno degli ospedali cagliaritani, comunque in condizioni non gravi, mentre una seconda persona ha rifiutato le cure. Tutte le altre, ferite o no, si sono dileguate nel marasma.

Ieri sera

Il secondo avvenimento ha visto protagonisti, in base all’iniziale ricostruzione, quattro cittadini algerini, uno dei quali avrebbe accoltellato gli altri ferendoli gravemente. I tre sono stati trasferiti al Brotzu, il responsabile è stato fermato dai carabinieri.

Il complesso

A questi avvenimenti fa da sfondo un complesso palesemente inadeguato a svolgere la funzione che gli è stata assegnata: accogliere, per contenere e controllare, una quantità di cittadini extracomunitari in continua crescita. I numeri sono enormi, per le possibilità di una struttura priva di qualunque sicurezza.

Solo negli ultimi giorni sono arrivate sulle coste del sud Sardegna centinaia di persone fermate e trasportate nel centro di Monastir. Dove all’aumento degli ospiti non corrisponde un contestuale allargamento degli spazi vitali - anzi - né l’implementazione del numero di militari e poliziotti necessari a mantenere la calma.

L’incendio

La violenza è all’ordine del giorno e appena 24 ore prima un migrante aveva appiccato un incendio in uno degli edifici costringendo numerosi ospiti a saltare dalle finestre per mettersi in salvo. Solo l’ultimo avvenimento tra le decine cui fanno fronte le forze dell’ordine e gli agenti che lavorano quotidianamente all’interno dell’ex scuola penitenziaria. Ma nessuno, tra gli enti deputati a farlo, è ancora intervenuto per risolvere un problema sempre più grave. Si sono già verificate aggressioni tra residenti e migranti; non si contano quelle interne al centro. Se nulla cambia, la situazione può solo peggiorare.

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