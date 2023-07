Maxi rissa macchia la notte bianca 

Sul viale dello shopping luci, colori e balli per salutare la prima notte bianca dell’estate. Nel pieno della festa, una maxi rissa tra due gruppi di giovanissimi in via Giordano Bruno, strada parallela a via Monsignor Virgilio. Per sedare gli animi sono intervenuti la volante del commissariato di Tortolì e in supporto tre pattuglie dei carabinieri (radiomobile di Lanusei, stazioni di Urzulei e Baunei). I fatti, in cui sono rimasti coinvolti giovani di Tortolì e alcuni stranieri, sono accaduti poco dopo le 22.30, all’esterno dell’area che ospita il luna park. Sono stati attimi di tensione, ma nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Le forze dell’ordine hanno sorvegliato il quartiere fino a tarda notte per assicurarsi che tutto filasse liscio.

Organico ridotto

Erano in migliaia in piazza per la prima notte bianca. La polizia locale ha schierato due agenti a causa dell’organico striminzito. Nel 2010 (anno dell'ultima assunzione) gli agenti erano 11 più la comandante, Marta Meloni. Oggi sono 5 in meno. Eppure negli ultimi 13 anni la popolazione è aumentata e con essa i rischi connessi. A conti fatti c’è un vigile per ogni 1.800 residenti. La cura dimagrante dell’organico, in servizio ogni giorno dell’anno con servizio garantito a tutte le ore con la reperibilità, è un indicatore che preoccupa Antonio Mura, delegato Cisl per la Funzione pubblica. «La polizia locale è sotto organico. Occorrono assunzioni immediate, anche temporanee, per garantire i servizi durante l’estate quando Tortolì accoglie diverse migliaia di turisti». L’organico è ridotto all’osso perché, nel corso degli anni, chi è andato in pensione non è mai stato sostituito e una figura è stata soppressa dai ranghi per tamponare l’emergenza in un altro settore.

La novità

Intanto oggi, dopo 610 giorni di inattività, torna il servizio dei parcheggi a pagamento. Cinque gli ausiliari in campo, assunti dalla società Levante, che supporteranno di polizia locale, benché la loro attività sarà limitata a sanzionare soltanto le violazioni della sosta onerosa. Sette le aree di sosta onerosa riservate alle auto: via Monsignor Virgilio (107), corso Umberto (33), via Stazione (19) e le piazze Rinascita (54), Fra Locci (15), Racugno (9) e Serpi (10). Oltre la batteria annuale è prevista quella estiva, sempre a pagamento e riservata alle auto: Orrì (94), Porto Frailis (65) e Basaura (36).



