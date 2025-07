Maxi rissa, Daspo urbano per tre giovani 

Dopo una violenta rissa due settimane fa all’Ex Me, il Questore di Nuoro Fortunato Marazzita, ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUr) il Daspo urbano nei confronti di tre giovani residenti in città, su proposta dei carabinieri. Il Daspo urbano, vieta ai destinatari di accedere e stazionare nelle zone della movida e nei pressi di locali pubblici per due anni. In caso di violazione, previsto l’arresto e reclusione sino a tre anni e una multa fino a 24 mila euro.

L’episodio nel cuore della notte, nel pieno della movida nuorese. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia dei carabinieri, i tre – due italiani e uno straniero, tutti abituali frequentatori del centro – si sarebbero affrontati in per strada con calci e pugni, generando panico tra le persone presenti. La situazione è degenerata quando uno dei giovani ha tentato di estrarre un coltello. Solo l’intervento di alcuni cittadini, che hanno allertato le forze dell’ordine, ha evitato che la lite degenerasse in tragedia. Due dei protagonisti della rissa erano già noti alle autorità e destinatari di avvisi orali emessi dal Questore, poiché ritenuti socialmente pericolosi. Episodio avvenuto pochi giorni prima dell'aggressione verbale alla consigliera comunale Bastianella Buffoni.

