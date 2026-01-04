Maxi rissa ai piedi del Duomo 

I motivi per cui è scoppiata la maxi rissa li conoscono solo loro. Gruppi di ragazzini, dai 15 anni in su, che hanno vissuto dieci minuti di follia ai piedi della Cattedrale di Oristano.

Perché se le siano date di santa ragione non lo sa chi ha lanciato l’allarme sabato verso le 23.30, non lo hanno capito i passanti che hanno soccorso alcuni giovani con gli occhi irritati dallo spray al peperoncino e molto probabilmente neppure le forze dell’ordine che sono arrivate quando ormai i “contendenti” avevano fatto perdere le tracce.

La rissa

I ragazzini, una ventina circa di cui buona parte di Oristano e alcuni extracomunitari, si sono ritrovati nella piazzetta della Cattedrale dopo una tappa in un locale del centro dove molto probabilmente sono iniziate le prime schermaglie. Forse nate per un commento di troppo a una ragazza o per qualche passaggio di droga non andato come doveva.

Fatto sta che dalle parole sono passati alle botte davanti a un ingresso laterale del Duomo. Pugni, calci, ragazzi che si sono sfilati la cinghia dai pantaloni per frustare gli avversari, bottigliate. E qualcuno ha usato anche lo spray al peperoncino. Una rissa durata pochi minuti tra lo stupore dei clienti dei locali e i passanti, alcuni dei quali hanno cercato di soccorrere anche i ragazzi feriti. Ed è proprio da un locale che è partita poi la chiamata alle forze dell’ordine.

La fuga

Dalla richiesta di soccorso all’arrivo in piazza Cattedrale sono trascorsi diversi minuti, abbastanza perché i ragazzi facessero perdere le proprie tracce. Velocemente scomparsi come altrettanto rapidamente erano arrivati davanti al Duomo. Nessuno dei ragazzi pare si sia ferito in maniera seria visto che nessuno poi alla fine si è presentato al pronto soccorso.

Rimane l’episodio, grave, che si aggiunge ai tanti che nel corso degli ultimi mesi hanno più volte denunciato anche i residenti del centro storico: troppi atti vandalici, troppa inciviltà e pochi controlli incisivi.

