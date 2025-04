Maxi risarcimento a 3 giudici 

La maxi inchiesta sulla magistratura gallurese? Un disastroso flop e ora è arrivato il momento della resa dei conti, in senso letterale, con le richieste di risarcimento dei danni. Si parla di un primo esborso per lo Stato che si avvicina al milione di euro, soldi dovuti ai magistrati Alessandro Di Giacomo e Vincenzo Cristiano, accusati di reati gravissimi (turbativa d’asta e corruzione in atti giudiziari) e assolti con sentenze che escludono radicalmente condotte illecite. Così come per Francesco Mazzaroppi. Ma è soltanto l’inizio della valanga, perché sono pronte altre cause.

La storia

Il quadro fa una certa impressione. Un decennio di indagini e processi, un magistrato arrestato, due giudici sospesi per diversi anni, un ingegnere di Olbia costretto a chiudere il suo studio, una giornalista perquisita, due cancellieri indagati, i vertici della magistratura sarda inquisiti, un imprenditore di Olbia arrestato con l’accusa di avere fatto regali ai giudici e due avvocati della città gallurese accusati di avere condizionato un’asta fallimentare: sono questi, in una sintesi estrema, gli elementi della bufera giudiziaria che dal 2015 a oggi ha investito il Tribunale di Tempio e più in generale la magistratura dell’Isola. E ora si può aggiungere un ultimo e decisivo dato: tutti i protagonisti sono stati assolti in via definitiva. Gli ultimi filoni processuali si sono conclusi di recente a Napoli e Roma e non ci sono più fronti aperti, penali o disciplinari.

Guerra disastrosa

Complessivamente sono stati indagati una ventina di magistrati, tutti passati nel Tribunale o nella Procura di Tempio e tutti assolti, prosciolti in istruttoria o destinatari di provvedimento di non luogo a procedere. In diversi casi le inchieste sono partite da denunce presentate da magistrati contro altri colleghi. Hanno proceduto le Procure di Roma e Perugia (la prima competente per i giudici di Tempio, la seconda competente sui magistrati della Capitale).

I primi tre giudici che dovranno essere risarciti sono Alessandro Di Giacomo (sospeso ingiustamente per sei anni), Vincenzo Cristiano (arrestato nel 2016, sospeso per otto anni e ora scagionato dall’accusa di avere ricevuto regali da un imprenditore campano) e il magistrato in pensione Francesco Mazzaroppi (ex presidente del Tribunale di Tempio e della Corte d’Appello di Sassari).

