Maxi reparto ospedaliero: alta tensione tra sindacati e Asl 

Tensione alle stelle tra Asl di Olbia e sindacati sulla situazione degli ospedali della Gallura, a partire dal Giovanni Paolo II, e sulla mancata dei premi di produttività 2022 al personale. Ieri mattina i rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato la prefetta di Sassari, Grazia Li Fauci, e non è stata superata la forte contrapposizione tra manager e sigle sindacali (confederali più Nursind), la vertenza resta apertissima, così come c’è la possibilità di un sciopero di tutti gli ospedali galluresi. La Cgil Funzione Pubblica, rappresentata da Jessica Cardia e Paolo Dettori ha contestato pesantemente la multidisciplinarietà delle piattaforme operative (la fusione dei servizi già in atto) e proponendo come soluzione alternativa l’accorpamento dei reparti per discipline affini fino al completamento dell organico mancante. I sindacati sono contrari alla creazione di un unico grande reparto a Olbia che mette insieme Chirurgia, Ortopedia e posti letto di Urologia e Oculistica. I sindacati hanno contestato ai manager la mancata attivazione delle dovute procedure contrattuali a Tempio e soprattutto gli spostamenti fatti e la modifica degli orari di lavoro del personale a Olbia. Le sigle hanno deciso di lasciare aperta la procedura e hanno chiesto al direttore generale Marcello Acciaro di convocare un nuovo tavolo tecnico sulle piattaforme operative. I sindacati hanno comunicato alla prefetta che resta sul tavolo l’opzione della sciopero.

RIPRODUZIONE RISERVATA