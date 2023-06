Maxi raduno di calciatori baby 

Oltre venti squadre in campo, centinaia di piccoli calciatori protagonisti di una tre giorni all’insegna dello sport e dell’integrazione. Oliena da venerdì e fino a oggi è capitale del calcio giovanile con l’ottava edizione del torneo Leoni in campo nel ricordo di Angelo Pinna, un cittadino di Oliena scomparso alcuni anni fa. Si è iniziato il 2 giugno con un triangolare giovanissimi tra Cagliari, Oliena e Dorgalese. Ieri il raduno di primi calci, pulcini e piccoli amici cui erano iscritti Oliena, Cagliari, Olbia, Pirri, Atletico Buddusò, Orani, Lanusei, Orotelli, Calmedia, Ussana, Accademia Ogliastra, Polisport Nuoro, Supramonte Orgosolo, San paolo Sassari, Foglore Mamoiada e Fanum Orosei. Oggi toccherà agli esordienti con sei squadre in campo. Si tratta di Oliena, Cagliari, Pirri, Atletico Nuoro e Taloro Gavoi.

RIPRODUZIONE RISERVATA