Maxi raccolta con la colletta alimentare 

La solidarietà corre di porta in porta. È stata un successo la colletta alimentare organizzata nei giorni scorsi dal gruppo Scout Agesci Quartu 3 nelle strade della parrocchia di Sant’Elena in collaborazione con i ragazzi dell’oratorio. Raccolti prodotti in scatola, per i bambini e per l’igiene personale e la casa. Alla fine sono stati messi assieme, grazie alla generosità dei cittadini, pacchi pieni di scatolette di tonno, di carne, legumi, pelati e mais. E ancora latte a lunga conservazione, biscotti, sughi, dadi, marmellate, olio e tanto altro. E poi omogeneizzati, pappe, pannolini.

Il punto di raccolta, dove altri cittadini si sono recati per lasciare qualcosa, era stato allestito all’interno dell’oratorio Ferrini in via Porcu. Tutto il cibo e i prodotti raccolti saranno distribuiti alle famiglie bisognose. Da sempre gli Scout sono impegnati in giornate di solidarietà per aiutare i meno fortunati e i bisognosi.

RIPRODUZIONE RISERVATA