VaiOnline
Selargius.
09 novembre 2025 alle 00:30

Maxi progetto da 400mila euro per rifare i marciapiedi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Progetto esecutivo quasi pronto e via ai lavori il prossimo anno. Un primo step nel percorso di riqualificazione dei marciapiedi a Selargius, finanziato dal Comune con 400mila euro, che parte dai percorsi più disastrati e pericolosi: via Mazzini e via Vittorio Veneto nel centro città, e via Machiavelli nel quartiere di Su Planu. Nei giorni scorsi il Comune ha aggiornato il cronoprogramma: progetto entro fine anno, lavori nel 2026. Interventi attesi da anni, in queste strade così come in altre dove mattonelle sconnesse, cedimenti e buche regnano nei percorsi pedonali.

Nel frattempo si attende il sì della Regione per i 700mila euro chiesti per via San Luigi, con un progetto già pronto che prevede sistemazione della strada e dei marciapiedi, problemi più volte denunciati dai residenti con tanto di petizioni indirizzate al Municipio. Altri 4 milioni la Regione li ha finanziati per la riqualificazione completa di via Trieste e via Nenni. «Stiamo aspettando il trasferimento delle risorse per iniziare la progettazione», ha annunciato di recente il sindaco Gigi Concu Via Nenni verrà rifatta a nuovo, con marciapiedi al momento assenti, cunette e piste ciclabili. «In via Trieste è prevista invece l'eliminazione degli alberi che negli anni hanno distrutto il percorsi per i pedoni», ha spiegato, «tutti sostituiti con piante adatte che ci verranno consigliate dall’agronomo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 