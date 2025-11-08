Maxi progetto da 400mila euro per rifare i marciapiedi 

Progetto esecutivo quasi pronto e via ai lavori il prossimo anno. Un primo step nel percorso di riqualificazione dei marciapiedi a Selargius, finanziato dal Comune con 400mila euro, che parte dai percorsi più disastrati e pericolosi: via Mazzini e via Vittorio Veneto nel centro città, e via Machiavelli nel quartiere di Su Planu. Nei giorni scorsi il Comune ha aggiornato il cronoprogramma: progetto entro fine anno, lavori nel 2026. Interventi attesi da anni, in queste strade così come in altre dove mattonelle sconnesse, cedimenti e buche regnano nei percorsi pedonali.

Nel frattempo si attende il sì della Regione per i 700mila euro chiesti per via San Luigi, con un progetto già pronto che prevede sistemazione della strada e dei marciapiedi, problemi più volte denunciati dai residenti con tanto di petizioni indirizzate al Municipio. Altri 4 milioni la Regione li ha finanziati per la riqualificazione completa di via Trieste e via Nenni. «Stiamo aspettando il trasferimento delle risorse per iniziare la progettazione», ha annunciato di recente il sindaco Gigi Concu Via Nenni verrà rifatta a nuovo, con marciapiedi al momento assenti, cunette e piste ciclabili. «In via Trieste è prevista invece l'eliminazione degli alberi che negli anni hanno distrutto il percorsi per i pedoni», ha spiegato, «tutti sostituiti con piante adatte che ci verranno consigliate dall’agronomo».

