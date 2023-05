Maxi progetti,  c’è l’intesa con la Regione 

Intesa fra Comune e Regione sui grandi progetti quartesi, dal lungomare Poetto - dove è in corso il cantiere del primo lotto - all’intervento contro l’erosione costiera a Sa Tiacca. Con tanto di tour dell’assessore regionale all’Ambiente Marco Porcu, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti e dal capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano.

Prima tappa al Poetto, lì dove a metà maggio i lavori di restyling verranno stoppati per non intralciare la stagione balneare e non disturbare la nidificazione dei fenicotteri. «Una riqualificazione interessante, in linea con la parte di competenza di Cagliari, che dovrebbe restituire unitarietà al paesaggio naturale», il commento dell’assessore Porcu. «Abbiamo verificato anche alcuni immobili di proprietà della Regione, in località Is Mortorius, per i quali dovrà essere valutata destinazione e modalità di intervento, che preveda il recupero e la valorizzazione della flora circostante e delle ex strutture militari». Tappa anche a Sa Tiacca, lì dove il Comune ha messo a punto un progetto contro l’erosione costiera. «I residenti chiedono attenzioni», ha sottolineato Pisano, «e lamentano una situazione di degrado nella zona, oltre alla chiusura di un’importante arteria stradale di collegamento», dice riferendosi a via S’Oru e Mari. Positivo il commento di Conti. «L’interesse della Regione è sicuramente un segnale importante e positivo. Sull’intervento che stiamo portando avanti al Poetto c’è perfetta sintonia, e sugli altri progetti ci è stato assicurato l’impegno per un sostegno economico».

RIPRODUZIONE RISERVATA