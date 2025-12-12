Maxi polo scolastico, semaforo verde per i lavori 

L’attesa è alta. Non fosse altro perché l’importo a base di gara è di 5,8 milioni di euro. Nei prossimi giorni il Comune di Lanusei completerà la procedura per aggiudicare l’appalto per i lavori di riqualificazione del polo scolastico a valle dell’abitato di Lanusei. Sono otto le imprese che ambiscono a portare a casa l’affare.

L’investimento, che si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro (fondi regionali e comunali), prevede lo spostamento di Elementari e Medie nel caseggiato dei Geometri, istituto destinato al trasloco nell’ala di nuova costruzione che sorgerà accanto all’Artistico. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La durata dell’appalto è di 750 giorni con consegna dei lavori presumibilmente a partire da maggio 2026. Il personale amministrativo sta sbrigando le ultime pratiche: sono al vaglio le otto offerte depositate. «In questo momento, vista anche l’entità - dice l’assessora all’Istruzione, Sandra Aresu - è l’appalto più importante a Lanusei». Nelle intenzioni amministrative, il maxi progetto si inquadrerebbe anche come forma di contrasto allo spopolamento, fenomeno che la Giunta vuole combattere mettendo a disposizione delle comunità servizi di qualità. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA