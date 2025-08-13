VaiOnline
Lanusei.
14 agosto 2025 alle 00:45

Maxi polo scolastico, i lavori in appalto dopo 10 anni di attesa 

L’importo a base di gara è di 5,8 milioni di euro. L’investimento complessi si aggira sui 7,5 milioni (fondi regionali e comunali). Cifre che raccontano il peso specifico del bando fresco di pubblicazione per la riqualificazione del polo scolastico a valle dell’abitato di Lanusei. Un intervento che prevede lo spostamento di Elementari e Medie nel caseggiato dei Geometri, istituto destinato al trasloco nell’ala di nuova costruzione che sorgerà accanto all’Artistico. Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo. La durata dell’appalto è di 750 giorni con consegna dei lavori presumibilmente a partire da maggio 2026. «È un momento importante per Lanusei, non solo per l’edilizia scolastica ma anche per la didattica», commenta il sindaco, Davide Burchi. L’avvocato guarda anche oltre l’iniziativa in sé: «È anche una forma di contrasto allo spopolamento, fenomeno che si combatte mettendo a disposizione delle comunità servizi di qualità». Sui prossimi lavori milionari assicura: «Verranno effettuati senza arrecare alcun problema alla didattica». Burchi allarga gli orizzonti alla sfera scolastica: «È encomiabile anche il lavoro dell’Istituto tecnico, che ha beneficiato di una svolta creando il triennio di informatica che sta portando i suoi risultati con un’inversione di tendenza degli iscritti». (ro. se.)

