Maxi piantagione di marijuana sotto sequestro 

Oltre due tonnellate e mezzo di marijuana sequestrate dalla Guardia di finanza nelle campagne di Fonni. La piantagione illegale è stata individuata vicino al galoppatoio dove c’era un impianto di coltivazione su larga scala, con un sofisticato sistema di irrigazione e un motore per l’estrazione dell’acqua dal sottosuolo. L’operazione, coordinata dal comando provinciale di Nuoro in sinergia con la sezione aerea delle Fiamme gialle di Cagliari, si è conclusa con il sequestro di circa 2.500 piante di cannabis indica, prossime alla maturazione. Le analisi effettuate dal laboratorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari hanno confermato l’elevato contenuto di principio attivo nelle infiorescenze, destinate presumibilmente al mercato illegale.

Secondo gli inquirenti, la piantagione sarebbe stata in grado di generare una produzione massiva di droga, in violazione dell’articolo 73 del Testo unico sugli stupefacenti, che punisce la detenzione e coltivazione ai fini di spaccio. L’area, molto isolata, era stata attrezzata con oltre 2 chilometri di tubazioni per l’irrigazione e un sistema di videosorveglianza per controllare l’accesso alla coltivazione. Le Fiamme gialle, con il supporto di Forestas, hanno provveduto alla distruzione sul posto delle piante. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nuoro, proseguono per individuare i responsabili: al momento c’è un indagato.

RIPRODUZIONE RISERVATA