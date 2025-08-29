Maxi piantagione di canapa, 8 arresti 

Il periodo è quello più adatto per la raccolta. E nella maxi piantagione di canapa, nelle campagne di Villaurbana, erano già iniziate le procedure per cogliere i frutti della coltivazione: ci hanno pensato i carabinieri di Oristano a bloccare tutto. Durante un’articolata operazione, denominata “Aristeo”, i militari hanno arrestato otto persone (cinque di nazionalità colombiana), sequestrato 4mila 506 piante di cannabis oltre a 290 chili di marijuana, denaro in contanti e materiale vario per il confezionamento della droga.

Il blitz

I servizi di controllo andavano avanti da tempo e due giorni fa nelle campagne di Villaurbana è scattata l’operazione della Sezione operativa di Oristano in collaborazione con lo squadrone Cacciatori di Sardegna, supportati nella fase esecutiva dai militari delle Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza, un elicottero dell’11esimo Nucleo di Elmas e il Ris di Cagliari. Al momento del blitz all’interno di un capannone dell’azienda agricola cinque uomini erano impegnati a “sbocciolare” una grossa quantità di marijuana. Colti sul fatto, sono stati arrestati in flagranza di reato e subito sono scattate le manette anche per il proprietario dell’azienda e gli altri due collaboratori. In carcere sono finiti Stefano Poddighe, 60 anni di Villaurbana; il compaesano Massimo Meloni (52); Salvatore Zirone, di Bono (45); infine i colombiani (uno residente a Oristano, gli altri in città con visto turistico) Mateo Felipe Jimenez Martinez (19), Jhon Edison Moreno Chacon (39); Henry Rolando Grisales Rangal (51), Jhoan Camilo Moreno Grisales (18) e Juan Manuel Alzate Grisales (29). Assistiti dagli avvocati Pierluigi Meloni e Katia Ledda oggi compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.

L’inchiesta

La piantagione era stata tirata su con metodi sofisticati: ben 4mila 506piante innaffiate con un sistema di irrigazione a goccia (alimentato da un pozzo con pompa sommersa), sono cresciute rigogliose raggiungendo anche il metro e mezzo d'altezza. Individuata anche grazie ai servizi con l’elicottero, le analisi nel laboratorio del Ris di Cagliari hanno accertato un Thc superiore al limite consentito. Da qui il sequestro della distesa di cannabis, grande quanto un vigneto. Nell’azienda sono stati trovati diversi sacchi con porzioni già essiccate di piante di canapa con boccioli, altri contenitori di plastica con boccioli di cannabis: complessivamente 290 chili di droga che, una volta confezionata, era pronta a essere immessa sul mercato. «La presenza dei colombiani - ha fatto sapere il comandante provinciale Steven Chenet – fa emergere l’ipotesi di un’organizzazione strutturata dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di droga, rilevando un vero e proprio sistema imprenditoriale». Le indagini intanto vanno avanti.

