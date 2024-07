Maxi piantagione di canapa, 4 arresti 

Che avessero le ore contate si era capito già dal primo blitz della polizia nella maxi piantagione fra Siamaggiore e Massama. Allora era stato bloccato un 73enne, i complici erano riusciti a scappare dopo un inseguimento sulla 131 ma adesso la corsa è finita: la squadra mobile ha arrestato anche le altre tre persone coinvolte nella coltivazione di oltre 9mila piantine di cannabis. Si tratta di Salvatore Nieddu (61 anni) e del figlio Bachisio (33) di Burgos, di Antonio Pinna (30) di Sarule mentre Fabio Serra di Siamaggiore era finito in manette a maggio. Un altro giovane di Capoterra è stato denunciato.

Il blitz

A maggio gli agenti della Mobile, coordinati dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu, avevano trovato nelle campagne di Siamaggiore una coltivazione illegale di vaste proporzioni: 9mila piantine suddivise in otto serre nelle immediate vicinanze del carcere di Massama. Dopo vari appostamenti, era scattato il blitz che ha portato al sequestro della coltivazione e all’arresto in flagranza di Fabio Serra, proprietario del terreno. Il 73enne, alla vista della polizia, con un trattore aveva cercato di distruggere la piantagione. Mentre gli altri complici erano riusciti a scappare: Antonio Pinna a bordo di un furgone (preso a noleggio) in cui erano già stati stoccati 155 chilogrammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita. Bachisio Nieddu, invece, si era allontanato con un’auto di grossa cilindrata che faceva da staffetta e apripista al mezzo carico di droga. Una fuga rocambolesca, durante l’inseguimento in 131 Nieddu con l’auto aveva cercato di ostacolare il passaggio della polizia per garantire la fuga del furgone mentre Pinna, a forte velocità e con ripetute manovre pericolose, aveva tentato di speronare e far uscire fuori strada l’auto della polizia. Alla fine il 30enne di Sarule aveva abbandonato il mezzo nella corsia di sorpasso della 131 scappando a piedi nelle campagne.

Gli arresti

I due però erano stati identificati subito e ieri, su disposizione della procura, sono state eseguite le ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip: Bachisio Nieddu è stato accompagnato nel carcere di Badu ‘e Carros, per Antonio Pinna invece sono stati disposti i domiciliari con braccialetto elettronico. Una settimana fa è stato arrestato in flagranza di reato Salvatore Nieddu: durante la perquisizione nella sua casa a Burgos, prima si è spacciato per il figlio poi ha cercato di scappare colpendo ripetutamente con calci e pugni gli agenti per poi lanciarsi in un dirupo in mezzo ai rovi. A quel punto non ha avuto scampo ed è stato arrestato.

L’indagine

L’inchiesta ha portato al sequestro complessivamente di 3 tonnellate di infiorescenze che, se vendute al dettaglio, avrebbero potuto fruttare circa cinque milioni di euro. «Si tratta di piante con principio attivo elevatissimo, pari al 19 per cento» ha osservato Cabizzosu. Oltre allo stupefacente è stato sequestrato tutto l’occorrente per la coltivazione, l’estirpazione, la sbocciolatura e il confezionamento della droga. L’indagine va avanti, ora gli investigatori cercano di capire il possibile destinatario dello stupefacente, non si escludono ulteriori sviluppi. Una delle ipotesi è che la marijuana sarebbe potuta essere utilizzata come merce di scambio per l’acquisto di altri tipi di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA