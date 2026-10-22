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Orani.
23 ottobre 2026 alle 00:40

Maxi piantagione, condannati i quattro imputati 

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Poco più di un anno di carcere per ogni tonnellata di marijuana sequestrata. È il rapporto che emerge dalle condanne inflitte ieri dalla gup del Tribunale di Nuoro, Alessandra Ponti, ai quattro imputati nell’inchiesta sulla maxi piantagione di Orani, una delle più grandi mai scoperte in Italia. I carabinieri di Nuoro, avevano sequestrato oltre 3.500 chili di marijuana e circa 50mila piante, per un valore stimato di 31 milioni di euro sul mercato al dettaglio. La pena più alta, cinque anni di reclusione, è stata inflitta a Fabiano Benzi, di Silanus, e Giuseppe Marrone, di Buddusò. Gonario Morittu, di Orani, è stato condannato a tre anni e dieci mesi, mentre per Pietro Noli, anche lui di Orani, la pena è di tre anni e quattro mesi.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Francesco Lai, Milena Patteri, Marco Piredda e Lorenzo Simonetti. Le indagini dei carabinieri avevano individuato due diverse coltivazioni e un capannone utilizzato per l’essiccazione delle piante. Il quantitativo di stupefacente sequestrato aveva impressionato gli stessi investigatori con circa 370 chili di principio attivo, un valore stimato di otto milioni di euro all’ingrosso, e ben 31 milioni sul mercato al dettaglio, una produzione che avrebbe garantito oltre 20 milioni di dosi singole.

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