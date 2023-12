Maxi perdita sotto il ponte, il Comune chiede una soluzione 

Quando si dice che passa tanta acqua sotto i ponti. A Sant’Antioco, la condotta idrica di Abbanoa, quella che alimenta i Comuni di Sant’Antioco ma anche Calasetta e Carloforte, da giorni riversa in mare, a causa di una perdita, un considerevole quantitativo di acqua.

La vicenda porta alla luce un argomento sul quale il Comune di Sant’Antioco e Abbanoa si confrontano ormai da tempo: la rimozione del tubo, appeso al ponte e che è di fatto, l’unica pertinenza rimasta attaccata alla struttura, rappresenterebbe per l’amministrazione antiochense, un problema infrastrutturale. «Secondo noi, la condotta, non è più possibile tenerla sospesa e attaccata al cavalcavia - dice il sindaco Ignazio Locci - nell’attività di controllo e manutenzione in questi ultimi anni ci siamo fatti carico di scaricare la struttura rimuovendo tutti i tubi sospesi. Quella è l'unica infrastruttura che resta sul ponte e che secondo noi va rimossa e sostituita con una condotta interrata. Lo abbiamo già chiesto più volte ad Abbanoa e addirittura abbiamo dovuto modificare il progetto di manutenzione del secondo lotto del ponte per evitare problemi con l'interferenza rappresentata dalla condotta idrica e chiudere il ponte per l’esecuzione dei lavori». C’è già stato il sopralluogo di Abbanoa. «Il lavoro di riparazione sarà effettuato oggi - fa sapere l’ufficio stampa - per quanto riguarda una condotta interrata e di conseguenza anche sottomarina, al momento è impensabile. La realizzazione presuppone un intervento al momento non programmato». (s. g.)

