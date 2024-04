Maxi perdita, la Filar  sott’acqua 

L’ultima volta era accaduto a luglio dello scorso anno. Ieri, puntuale come consuetudine, la condotta irrigua della zona industriale è esplosa e ha allagato il piazzale della Filar che è finito (di nuovo) sott’acqua. La rete del Consorzio di bonifica, che attraversa le strade di Baccasara, ha fatto crac per l’ennesima volta. Il titolare della Filar, Pier Giorgio Lorrai, ha sbottato: «I Consorzi di bonifica e industriale sono enti parassiti che dovrebbero chiudere». L’imprenditore, ieri mattina, non ha potuto attraversare il cancello d’ingresso. «Poi - ha detto con toni critici - dicono di investire in zona industriale: questi sono i risultati di tanti anni di inefficienza. Non si riesce a sistemare una vecchia condotta». L’azienda s’è insediata a Baccasara a fine anni Novanta. La rete va in tilt quando è sollecitata da un maggior flusso d’acqua e, sebbene il Consorzio ripari il gusto, i tubi esplodono in un altro punto, ma sempre dirimpetto la Filar. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA