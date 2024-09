Maxi perdita in via Sicilia, è la quarta in meno di un anno 

Da settimane la scena è vergognosa: una copiosa perdita d'acqua in via Sicilia a Tortolì all'altezza del civico 59. Che la condotta su questa strada sia un colabrodo lo confermano infatti i numerosi rattoppi nella strada. Si tratta della quarta maxi perdita nell'ultimo anno. Sembra una barzelletta, ma non fa ridere a nessuno. Intanto da giorni e giorni inesorabilmente l'acqua continua a scorrere formando un lungo fiume che termina la sua corsa dentro un tombino. Milioni di metri cubi persi, alla faccia della siccità e dei razionamenti in mezza Ogliastra. L'acqua si spreca e nonostante le segnalazioni dei residenti nessun operatore si è fatto vedere. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA