09 agosto 2025 alle 00:20

Maxi perdita idrica «L’intervento si farà dopo Ferragosto» 

Un piccolo lago che da giorni regna in via Vivanet, la strada oltre il centro urbano che costeggia un tratto di vecchia Orientale sarda. Una situazione che chi lavora nella zona - oltre ai tanti automobilisti di passaggio - denuncia da giorni: «È così dall’1 agosto», raccontano, «Abbanoa è stata avvisata a più riprese ma a oggi non è ancora intervenuto nessuno. Nel frattempo pasqua continua a scorrere per almeno 500 metri allagando tutto, inclusa la strada che porta ad alcune abitazioni, e creando non pochi disagi», dicono.

Problema conosciuto da Abbanoa: «Si tratta della condotta che dal potabilizzatore di Simbirizzi alimenta l'acquedotto Sud-Orientale che serve tutta la fascia costiera da Margine Rosso sino a Villasimius», spiegano dalla società che gestisce il servizio idrico. «I nostri tecnici hanno temporaneamente limitato la dispersione e programmato l'intervento di riparazione dopo Ferragosto, perché altrimenti si dovrebbe sospendere l'erogazione in tutta la costa nel periodo di massimo consumo, vista la presenza di tanti vacanzieri. L'intervento risolutivo», assicurano da Abbanoa, «sarà effettuato successivamente quando i consumi caleranno, e si potrà intervenire garantendo l'erogazione all'utenza con le scorte dei serbatoi presenti lungo la costa e nei centri serviti». Si interverrà quindi dopo il periodo del boom di turisti, con la garanzia - dicono da Abbanoa - dell’acqua con le scorte dei serbatoi del litorale, che in questi giorni non sarebbero sufficienti.

