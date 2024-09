Maxi perdita idrica da mesi per il cedimento della condotta 

Maxi perdita idrica in via dell'Agricoltura. Il problema si trascinerebbe da mesi, ma non è stata ancora trovata una soluzione definitiva.

Un tratto di condotta ha ceduto quasi all'altezza dell'incrocio con viale Elmas, con il risultato che via dell'Agricoltura risulta a tutt'oggi parzialmente invasa da un fiume d'acqua. «Si tratta di una delle condotte principali che alimenta la parte occidentale di Cagliari», ha comunicato Abbanoa.

Per arginare la fuoriuscita «sarebbe necessario sospendere l'operatività della condotta e di conseguenza interrompere l'erogazione per un intero giorno nelle zone di viale Monastir, viale Elmas, Sant'Avendrace e Is Mirrionis». Con decine di migliaia di persone senz'acqua. «Per evitare eccessivi disservizi – conclude la nota – sono allo studio opere accessorie per effettuare collegamenti secondari nelle zone interessate che consentano di eseguire i lavori limitando i disagi».

Il gestore del servizio idrico ha fatto peraltro sapere che sulla perdita si è in parte già intervenuti limitandone la portata e garantendo così la regolarità dell'erogazione.

