Maxi perdita idrica, caos in via Tiziano 

Una perdita che era diventata un fiume, complice il weekend lungo di festa. A Sestu in via Tiziano, proprio davanti all’area giochi, l’asfalto si era spaccato sotto la spinta di un getto d’acqua dovuto a una perdita nelle condutture.

È successo sabato e tra domenica e lunedì la perdita si è allargata sempre più. Uno spreco di acqua potabile, e non un caso unico perché anche in altre zone del paese si sono verificate situazioni simili in passato. Ieri mattina l’intervento di Abbanoa, come spiega l’assessore Emanuele Meloni, responsabile di Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici: «Abbanoa è impegnata in tantissimi lavori di ripristino per le perdite idriche ma come abbiamo avuto modo di vedere sono intervenuti, compatibilmente con le urgenze, in pochissimo tempo». Dopo qualche ora di lavoro, la situazione è tornata alla normalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA