Maxi parco eolico offshore davanti a Carloforte e impianti a Portovesme 

Il cavidotto che trasporterà a terra 945 megawatt, prodotti da un gigantesco parco eolico offshore al largo dell’isola di San Pietro, sbarcherà a Portoscuso, nell’area industriale. Sempre a Portovesme sorgeranno una sottostazione e un parco di accumulo a batterie. L’Unione Sarda nel novembre scorso ha già svelato il progetto della società spagnola Windalfa per un maxi parco eolico off shore davanti alla costa di Portoscuso e Carloforte: ora che il Mase ha pubblicato i documenti progettuali e lo studio preliminare ambientale emergono tutti i i dettagli.

Il progetto

La Windalfa vorrebbe installare le 63 pale eoliche galleggianti a 33 chilometri in linea d’aria da Portoscuso, circa 26 chilometri da Carloforte, per produrre 945 megawatt che saranno trasportati a terra da un cavidotto che dovrà percorrere diverse miglia prima di arrivare sulla terraferma, sbarcando a sud dell’abitato di Portoscuso, nella zona industriale. Il progetto della Windalfa non si ferma qui: il cavidotto sarà diretto ad una sua sottostazione elettrica da costruire, secondo il piano della società, a Portovesme in un’area a fianco alla Sider Alloys. La novità rispetto ad altri progetti di eolico off shore è che la Windalfa ha incluso nella proposta al Mase anche un parco di accumulo a batterie che dovrebbe trovare posto, anche questo, nel polo industriale. La società è in trattative con privati per l’area, di circa due ettari, che dovrebbe ospitarlo con container di trasformazione e conversione e accumulo con batterie. «In prossimità dell’area ove sorgerà la sottostazione elettrica - si legge nello studio ambientale preliminare - sarà realizzato il parco di accumulo di energia con batterie. Questo sistema, progettato per una potenza di 90 megawatt ed un tempo di scarica di 4 ore, sarà in grado di gestire l’energia proveniente dal parco eolico ma potrà essere potenzialmente a servizio anche di altre iniziative nell’area».

La preoccupazione

L’affollamento di progetti in uno specchio di mare ristretto preoccupa sindaci e associazioni. «Non siamo contrari all’energia rinnovabile, quello che ci preoccupa è che manca una regolamentazione a questa marea di richieste che coinvolge il nostro territorio e il nostro mare - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - Stato e Regione devono mettere ordine al più presto a questa giungla di progetti e richieste, che spesso si sovrappongono tra di loro. Di questo progetto specifico abbiamo oggi ricevuto dal Mase la notifica di inizio della procedura, mentre nei giorni scorsi è arrivata una comunicazione con la richiesta di sospensione dei tempi dalla Ichnusa Wind Power per poter preparare le risposte alle richieste di integrazioni». Per i tanti progetti che interessano il territorio comunale a Portoscuso l’opposizione ha chiesto un Consiglio comunale urgente. «L’ultimo Consiglio risale a dicembre e da allora - dice il capogruppo di minoranza Stefano Ariu- sono successe tante cose su questo fronte. È giusto che il Consiglio sia informato e prenda posizione». Il parco galleggiante da 63 aerogeneratori sarebbe distante 26 chilometri dall’isola di San Pietro. «Siamo a favore delle rinnovabili - ribadisce il sindaco di Carloforte Stefano Rombi - ma è necessario che si stabiliscano regole certe per evitare la corsa ad accaparrarsi lo specchio acqueo. Rispetto a questo progetto, come già abbiamo fatto per gli altri, sollecitiamo la massima attenzione per la rotta dei tonni».

Chi già affila le armi sono gli ambientalisti. «Presenteremo osservazioni - dice Graziano Bullegas, di Italia Nostra - non si possono proporre progetti se ancora deve essere definito il Piano di utilizzo del Mare». Angelo Cremone, di Sardegna Pulita, spezza una lancia a favore dell’eolico off shore: «Purchè posto ad almeno 30 chilometri dalle coste è da preferire sia al fotovoltaico, che sottrae ettari preziosi da destinare all’agricoltura - dice - sia al carbone». Giancarlo Ballisai, del Comitato Nuraxino, si schiera contro. «I cavidotti sottomarini avrebbero effetti deleteri per le praterie di posidonia e per la pesca - dice - pensiamo all’importanza di proteggere la rotta dei tonni».

