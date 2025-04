Maxi operazione per trarre in salvo due escursionisti 

La sera li ha colti di sorpresa, su una scogliera a picco sul mare. Complesso intervento nella serata di ieri dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico per mettere in salvo due escursionisti in difficoltà a Cala Goloritzè. L’allarme alla sede dei Vigili del fuoco è arrivato alle 19.30 quando i due, originari della Lombardia, dopo una calata in corda per raggiungere una via ferrata si sono trovati in difficoltà a proseguire su quel tratto della scogliera.

Immediati i soccorsi con una squadra di 4 tecnici che, imbarcati dal porto di Santa Maria Navarrese su un gommone messo a disposizione da una ditta privata di Arbatax, hanno potuto raggiungere rapidamente via mare la base della scogliera dove si trovavano gli escursionisti. Nel frattempo, una squadra del Soccorso alpino della Guardia di Finanza e una dei Vigili del fuoco di Tortolì si sono posizionate nella parte alta del versante, pronte ad intervenire qualora le condizioni del mare avessero impedito lo sbarco in sicurezza dei tecnici del Soccorso alpino alla base della scogliera. Fortunatamente, dopo averli localizzati, i tecnici del Soccorso alpino sul gommone hanno tratto in salvo i due escursionisti calandoli tramite l’uso delle corde fino al livello del mare, per poi imbarcarli e fare rientro al porto di Arbatax. Le operazioni di recupero sono state concluse poco dopo l’una del mattino, quando i due sono stati accompagnati alla loro auto.

