Maxi offerta per Chiesa 

Inizia il ritiro e la Juventus accelera in chiave mercato dopo l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo ds. Dusan Vlahovic, accolto dai tifosi con applausi e inviti a restare, è uno dei papabili per la cessione assieme a Federico Chiesa. Il Psg, alle prese col caso Mbappé, avrebbe effettuato un sondaggio per il serbo pur avendo come obiettivo Osimhen, e il centravanti juventino è anche nel mirino del Chelsea. Per l’esterno invece l’Aston Villa avrebbe presentato una maxi-offerta di 70 milioni, cifra che avrebbe spinto il club ad autorizzare le trattative tra i Villains e il giocatore. Attenzione anche a Bremer, per il quale Manchester United e Tottenham hanno mostrato un forte interesse. In caso di cessioni importanti, i soldi potrebbero essere investiti su Koopmeiners, centrocampista 25enne olandese dell’Atalanta. E poi c’è Pogba, protagonista di un anno pessimo in Italia (solo 161’ in campo a fronte di uno stipendio di 8 milioni): l’Al-Ahly avrebbe offerto al giocatore 150 milioni di euro in tre anni più bonus e i bianconeri, che non si opporrebbero alla sua partenza, ne vorrebbero 10 per cederlo. Poi, sfumato Milinkovic-Savic destinato anche lui in Arabia Saudita, dovranno cercare l’alternativa (si parla di De Paul e Kessie) e sistemare esuberi come Zakaria e McKennie.

Il Napoli

I campioni d’Italia vogliono blindare Osimhen con un rinnovo oltre il 2025 e devono sostituire Kim. La punta sarebbe cedibile solo davanti a «un duecentino», ha detto il presidente De Laurentiis. Molto dipenderà dal futuro di Mbappé al Psg: se il francese andasse al Real Madrid, l’assalto dei parigini potrebbe diventare realtà. E il Napoli, che vuole inserire nel nuovo contratto una clausola rescissoria (si parla di 100 milioni), valutano il possibile sostituto: Jonathan David, punta di 23 anni in forza al Lille, lo stesso club che ha regalato Osimhen ai campani. Ma Garcia vuole a tutti i costi anche un nuovo difensore centrale e il nome più gradito è quello di Kilman del Wolverhampton, che vuole almeno 35 milioni. Mavropanos dello Stoccarda e Itakura del Borussia Mönchengladbach sono le due alternative.

I nerazzurri

L’Inter sta per presentare una nuova offerta al Chelsea per Lukaku, che intanto ha ricevuto dal club londinese il benestare a ritardare di sette giorni il suo arrivo nel ritiro (al via oggi). I Blues valutano il cartellino dell’attaccante 45 milioni ma i nerazzurri per ora supereranno di poco i 30. Il difensore Bisseck oggi farà le visite mediche e firmerà il contratto sino al 2028.

Il Milan

Mentre Pulisic arriverà in città stamattina per le visite mediche e la firma, il club ha alzato a 20 milioni più 5 di bonus l’offerta all’Az Alkmaar per il centrocampista Reijnders. Intanto si è presentato Loftus-Cheek («mi sento un leader, non potevo dire no a un club tanto prestigioso») e Pioli ha indicato la priorità: un «esterno destro con velocità e forte nell’uno contro uno». Il preferito è Samuel Chukwueze, ma trovare l’accordo economico con il Villarreal è difficile e così si studiano le alternative sia per lo slot da extracomunitario (Taremi del Porto) sia sulla destra. In quest’ultimo caso si pensa a Isaksen, esterno destro classe 2001 del Midtjylland che l’anno scorso aveva segnato contro la Lazio in Europa League sia all’Olimpico sia nel clamoroso 5-1 in Danimarca. I contatti tra il Milan e il club sono in corso e ci sarebbe un’intesa verbale col giocatore, valida alternativa a Chukwueze.

