Maxi multa per il pandoro “solidale” griffato Chiara Ferragni 

Milano. Pasticciaccio di Natale per Chiara Ferragni e l’industria dolciaria Balocco. Giunge infatti al termine con una maxi multa milionaria per pratica commerciale scorretta l’istruttoria dell’Antitrust sui pandori dell’azienda a edizione limitata griffati Ferragni. Oltre un milione la sanzione per due società riconducibili alla nota influencer e 420 mila euro per i produttori del pandoro. Che non ci stanno e ventilano un ricorso contro la decisione. «Sono dispiaciuta se qualcuno possa aver frainteso la mia comunicazione e messo in dubbio la mia buona fede. Io e la mia famiglia continueremo a fare beneficenza così come abbiamo sempre fatto. E impugnerò la decisione nelle sedi competenti», scrive su Instagram Ferragni.

Il faro dell’Autorità si era acceso per la campagna promozionale del Natale 2022 per l’iniziativa “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”, durante la quale la Balocco aveva venduto pandori a edizione limitata firmati Ferragni per sostenere la ricerca sull’osteosarcoma e sul sarcoma di Ewing a favore dell’ospedale torinese. L’autorità contesta alle società Fenice e TBS Crew che gestiscono i marchi e i diritti relativi di Chiara Ferragni e alla Balocco di aver pubblicizzato il “Pandoro Pink Christmas”, lasciando intendere ai consumatori che, comprandolo, avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario. Le società Fenice e TBS Crew hanno incassato la somma di oltre 1 milione di euro per la licenza dei marchi di Chiara Ferragni e per la realizzazione dei contenuti pubblicitari senza versare nulla all’ospedale Regina Margherita di Torino. Secondo l’Antitrust la pratica scorretta si è articolata nel far credere che acquistando il “Pandoro Pink Christmas”, i consumatori avrebbero contribuito alla donazione che, in realtà, era già stata fatta dalla sola Balocco, in cifra fissa, a maggio 2022.

