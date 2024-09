Maxi incidente, tre scooteristi in ospedale 

Tre persone ferite in modo lieve al termine di un incidente che ha coinvolto tre scooter. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Pirri, in via Italia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e tre ambulanze del 118.

I soccorsi per i tre giovani sono stati immediati. Fortunatamente, stando ai primi accertamenti dei medici, non avrebbero riportato ferite gravi. Dopo le prime cura sul luogo dell’incidente i tre sono stati accompagnati in ospedale per ulteriori controlli medici.

La polizia municipale, oltre ad aver eseguito i rilievi, ha lavorato per agevolare il traffico che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

