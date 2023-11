Maxi incidente sulla 131, cinque feriti 

Pauroso incidente ieri sera verso le 18,15 sulla strada statale 131: un’auto ha travolto un giovane su un monopattino e i primi soccorritori, scesi da due vetture, sono stati a loro volta investiti da un altro veicolo. Il bilancio è di cinque feriti: i quattro più gravi sono proprio le persone che hanno provato a dare un aiuto al 21enne che si trovava sul mezzo a due ruote. Una 40enne è stata accompagnata al Brotzu così come un 33enne, mentre un 44enne è finito al Policlinico e una donna di 50 anni è stata trasportata dai soccorritori del 118 al Santissima Trinità. A questi quattro feriti è stato assegnato un codice rosso per le lesioni e le fratture riportate: nessuno sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Meno gravi le conseguenze per il giovane che si trovava sul monopattino, portato al Brotzu per delle ferite lievi.

La paura

Sono stati momenti drammatici e di grande apprensione quelli vissuti ieri sera perché si è temuto davvero che per quanto accaduto ci fosse scappato il morto. Oltre alle ambulanze del 118, ben sei i mezzi impegnati nelle operazioni di soccorso, sono arrivati i vigili del fuoco. I rilievi dell’incidente sono stati svolti dagli agenti della Polizia Stradale mentre i colleghi della Polizia Locale di Cagliari si sono occupati della gestione della viabilità, andata ovviamente in grossa difficoltà. Con la collaborazione del personale dell’Anas, la carreggiata in direzione Cagliari, al chilometro 6,8 (all’altezza dello svincolo per l’aeroporto, dopo quello per Sestu ed Elmas), è stata chiusa: il traffico è stato deviato sulla strada statale 554.

La ricostruzione

Secondo i primi accertamenti degli agenti della Stradale, ci sarebbe stato un primo incidente. Un 21enne straniero su un monopattino è stato colpito da una vettura, finendo a terra. Chi ha assistito, si è fermato per dare le prime cure al ragazzo. Ma poco dopo quattro persone, quelle ferite in maniera più grave, sono state investite dalle auto che non sono riuscite a evitare i mezzi fermi sul lato destro della carreggiata. Ci sono stati anche altri tamponamenti. Qualcuno è stato medicato sul posto ma ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Per quasi due ore la strada è rimasta chiusa al traffico per consentire prima i soccorsi (le operazioni sono state coordinate dalla centrale operativa del 118 di Cagliari) e poi la pulizia della strada e la rimozione dei mezzi coinvolti nell’incidente. Ora la Polizia Stradale dovrà accertare le responsabilità per quanto successo.

