Maxi incidente sul grande raccordo: un morto  

Roma. Un tamponamento a catena che ha coinvolto auto e mezzi pesanti ha provocato un morto e due feriti gravi. Maxi incidente ieri mattina sul Grande raccordo anulare di Roma all'altezza del chilometro 62,900, tra le uscite Pisana e Magliana. A perdere la vita un uomo di 61 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Ares 118, con 5 ambulanze e un elicottero che è atterrato sulla carreggiata, i vigili del fuoco, la polizia stradale e le squadre dell'Anas. Due donne sono state trasportate in ospedale con diversi traumi mentre per la vittima non c'è stato nulla da fare. Per estrarre i tre dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei pompieri. Una delle ferite è stata portata con l'elicottero al San Camillo con diversi traumi, l'altra al campus Biomedico. Per permettere l'atterraggio del velivolo sono state chiuse entrambe le carreggiate all'altezza di via della Pisana.

Si sono registrate lunghe code sulla corsia esterna fino al termine delle operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli coinvolti. La fila ha superato i quattro chilometri, ma è stata poi smaltita con la riapertura del tratto avvenuto intorno alle 10.30. Ancora da chiarire le cause del tamponamento che ha coinvolto due auto, tre furgoni e un mezzo pesante.

RIPRODUZIONE RISERVATA