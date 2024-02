Maxi impianto fotovoltaico: i paesi dell’Anglona dicono no 

L’Anglona dice no all’agrivoltaico selvaggio, ieri mattina nel corso di un incontro organizzato a Martis, ambientalisti, amministratori comunali e allevatori hanno annunciato una vertenza territoriale (come sta avvenendo in Gallura) contro l’uso indiscriminato delle aree agricole per l’installazione di impianti fotovoltaici. La scelta di tenere l’incontro a Martis (nel centro polivalente Vincenzo Migaleddu, non è casuale. ll territorio del paese dell’Anglona è interessato (insieme a Chiaramonti e Tula) a un progetto di grandissimo impatto. Si tratta di una stazione agrivoltaica su una superficie di 84 ettari, con potenza di 39 megawatt. Oltre alla installazione dei moduli fotovoltaici è prevista la realizzazione di linee elettriche di collegamento alla rete nazionale, viabilità, una cabina, una stazione elettrica, sbancamenti, strade e cavidotti, tutto in area agricola. Mauro Gargiulo, di Italia Nostra Sardegna, ha spiegato: «Il progetto prevede interventi a ridosso del sito archeologico di Su Murrone e della foresta pietrificata di Carrucana. Hanno fatto osservazioni il Comune di Martis e la Regione, oltre alle nostre. La posizione del Comune è positiva, sta deliberando per bloccare il cantiere». Una linea confermata ieri dal sindaco Tiziano Lasia. Erano presenti rappresentanti del Coordinamento anti speculazione, Laura Cadeddu e Maria Grazia Demontis. Il dato emerso ieri è anche quello di un forte interesse di soggetti internazionali e della Penisola per l’utilizzo di centinaia di ettari in Anglona.

