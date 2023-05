Maxi gazebo per vip da Cala Finanza al cuore della Costa 

Maggio gallurese di matrimoni misteriosi, gazebo faraonici che spuntano come funghi (e interessano molto i Carabinieri) e feste da decine di milioni di euro che iniziano oggi nel cuore della campagna di Arzachena. Tutto top secret, tanto che neanche Questura e Prefettura di Sassari sanno esattamente chi c’è e chi non c’è (ma c’è) nei due matrimoni fuori serie che saranno festeggiati in Gallura. Due “eventi” che sono già un caso, anche per lo strascico di polemiche che si stanno portando appresso. Bisogna parlare subito del parallelepipedo bianco, con 50 metri di fronte, comparso davanti al mare di Cala Finanza (Loiri Porto San Paolo) una struttura che ha attirato l’attenzione della Procura della Repubblica di Tempio. Il super gazebo con vista su Tavolara è stato posizionato all’interno di un giardino che fa parte di una residenza privata, tutta l’area è stata presa in affitto per una festa (si parla del 9 o 10 giugno) per due neosposi che arrivano dal Medio Oriente. Fonti qualificate continuato a confermare un evento privato in Gallura dedicato al principe ereditario di Giordania, Al Hussein e alla sua giovanissima sposa (la saudita Rajwa Saif), ma da Amman è già arrivata una smentita. Di sicuro c’è il maxi gazebo di Cala Finanza (che la Giordania esclude essere collegato con il matrimonio di Al Hussein) e sta dando da fare a Carabinieri e magistrati.

L’Arma nel gazebo

La grande macchia bianca è un palco adattato (da 50 metri di larghezza, dieci di profondità e sei di altezza) realizzato per ospitare circa 500 persone. Il procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, non apre bocca sulla questione, ma un fascicolo penale esiste e sta prendendo corpo. È partito con una relazione della Polizia locale di Loiri Porto San Paolo, che escluderebbe qualsiasi fatto di rilevanza penale. Quindi sono state avviate indagini sul rispetto del Codice di Navigazione, in particolare sulla distanza dal mare, pochi metri, che probabilmente avrebbe dovuto essere comunicata preventivamente alla Capitaneria di Porto. Ora però, stando a indiscrezioni, le indagini (dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia) hanno subito una decisa accelerazione e riguardano aspetti paesaggistici, ossia l’impatto del maxi gazebo sull’ambiente circostante. Alla Procura di Tempio è stato comunicato che la struttura sarò smontata entro il venti giugno, i pm hanno acquisito il contratto di occupazione temporanea del terreno davanti al mare.

Una festa da 12 milioni

Ma la festa top secret con maxi gazebo non è solo quella di Cala Finanza. Oggi ad Arzachena forse si fa anche di meglio. C’è un ricevimento per 380 selezionatissimi ospiti per il quale è stato allestito un vero e proprio complesso amovibile, posizionato in un'area agricola a diversi chilometri dal centro abitato di Arzachena. Si parla di diversi moduli in metallo e parti prefabbricate che ospiterà una cerimonia di nozze con rito ebraico (la celebrazione a quanto pare è affidata a tre rabbini) e il successivo ricevimento (un ristorante di San Pantaleo si occuperà di tutto). In pratica è un complesso autonomo e autosufficiente, costruito nella zona di Monte Moro, per il matrimonio (da 12 milioni di euro) di una esponente di una famiglia di ebrei americani, tra le più importanti al mondo per il patrimonio e i successi nel mercato internazionale dell’arte. A quanto pare sono stati presi in blocco, hotel Romazzino e Cala di Volpe. Oggi, però, vicino a Monte Moro c’è anche la festa campestre di Santa Teresina, migliaia di persone saranno ad Arzachena per mangiare gnocchetti e carne al sugo. Per evitare ingorghi tra gli ospiti vip e i devoti di Santa Teresina, il Comune di Arzachena ha disposto il divieto di sosta lungo la strada che porta al complesso allestito a Monte Moro. Tra gli ospiti della festa, non quella di Santa Teresina, ci sarebbero anche persone vicine al presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.