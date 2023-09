Maxi gazebo, l’inchiesta fa flop 

Caso chiuso per il maxi gazebo di Cala Finanza, la Procura di Tempio ha tirato le somme delle indagini affidate alla Guardia Costiera e ai Carabinieri del Noe, le accuse più gravi sono cadute. Si parla della grande struttura, circa 800 metri quadri, montata nella caletta del litorale di Porto San Paolo, per il matrimonio da sogno di una coppia saudita.

Sulla base delle informative della Guardia costiera è stata contestata la mancata comunicazione preventiva, alla Capitaneria di Porto di Olbia, della installazione del gazebo. L’atto era obbligatorio perché la struttura era stata posizionata a meno di trenta metri dal mare.

Gli investigatori della Guardia costiera (sezione di polizia giudiziaria della Procura di Tempio) avevano denunciato lo show producer di fama mondiale Etienne Russo e l’architetto Pier Franco Loi. A Cala Finanza erano state allestite anche diverse strutture collegate, tutto il necessario per il ricevimento con vista sull’isola di Tavolara. Russo è il rappresentante della società Villa Eugenie, l’agenzia specializzata in eventi, nota in tutto il mondo. In sostanza la Guardia costiera ipotizza infrazioni sanzionate con poche centinaia di euro di multa. Il fascicolo conteneva accenni a violazioni paesaggistiche, accuse che sono tutte cadute. L’enorme installazione, con un fronte di 50 metri, è stata infatti smontata alla fine di giugno e ogni ipotesi di reato sul piano edilizio o paesistico è stata accantonata. La società Villa Eugenie, assistita dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, ha anche provveduto al ripristino del sito, ed è stato escluso il danneggiamento ambientale.

