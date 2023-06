Maxi gazebo in riva al mare: denunciati due professionisti 

Sono due le persone denunciate per il gazebo blu (800 metri quadrati) di Cala Finanza. Gli investigatori della Guardia costiera (sezione di polizia giudiziaria della Procura di Tempio) hanno iscritto nel registro degli indagati lo show producer di fama mondiale Etienne Russo e l’architetto Pier Franco Loi, titolare di un quotatissimo studio a Olbia. Loi è stato chiamato in causa come direttore dei lavori di Cala Finanza dove, nell’arco di poche settimane, è stato allestito il super gazebo più le strutture collegate, tutto il necessario per il ricevimento, con vista sull’isola di Tavolara, del matrimonio di una ricca coppia saudita. Russo invece è indagato in qualità di legale rappresentante della società Villa Eugenie, l’agenzia specializzata in eventi, nota in tutto il mondo, che si è occupata dell’allestimento. Gli investigatori della Guardia costiera hanno contestato la mancata osservanza di alcuni articoli del Codice della navigazione, infrazioni sanzionate con poche centinaia di euro di multa. Il fascicolo ipotizza anche violazioni paesaggistiche che decadranno nel momento in cui l’enorme installazione sarà smontata. La società Villa Eugenie, assistita dall’avvocato Gian Comita Ragnedda, ha comunicato che entro la fine di giugno la struttura con un fronte di 50 metri sarà smontata. Questo farà cadere qualsiasi contestazione sul piano paesistico. I Carabinieri del Noe e la Guardia costiera, una volta ultimate le operazioni di smantellamento, iniziate ieri, verificheranno eventuali danni ambientali.

