Maxi furto nella mensa dei poveri 

Quello che non ti aspetti succede la notte del primo giorno dell’anno, con i ladri che vanno a rubare laddove bisognerebbe invece solo portare, per aiutare.E invece sono entrati senza farsi alcuno scrupolo alla mensa del viandante in via Montenegro, gestita dai vincenziani, e hanno portato via tutto il cibo che serviva per i poveri: formaggi, prosciutto, salumi e tantissime scatolette di tonno, di carne, acciughe e così via. Prima di andare via hanno anche distrutto l’antico portone, manomettendo il lucchetto.

Lo sdegno

«Non troviamo parole per quello che è successo» commenta il responsabile della mensa Marco Pilleri che ieri è andato alla Polizia per presentare la denuncia, «rubare il cibo per i poveri è un atto vile. Qui si deve venire per portare il cibo per aiutare gli altri, per chi non può permettersi di comprare da mangiare e non per rubare».Ad accorgersi di quanto era successo sono stati alcuni dei vincenziani che ieri mattina, intorno alle 9,30, si sono recati nei locali per aprire e cominciare a preparare per il pranzo.

«Ieri infatti era un giorno di regolare apertura», racconta Pilleri, «e per fortuna, anche se con grandi sacrifici, siamo riusciti a garantire lo stesso il pasto. Ma davvero non ci aspettavamo quanto ci siamo trovati davanti: gli scatoloni che contenevano il formaggio arrivato tramite il Banco alimentare erano tutte vuote. E poi erano spariti i salumi e le scatolette. Ancora adesso non riusciamo a quantificare i danni. Quando sono andato alla Polizia a fare denuncia, erano allibiti anche loro. Qui chi ha bisogno trova sempre un pasto caldo. Questo furto davvero ci lascia sgomenti».

Danni

Niente telecamere, purtroppo. «Ci vogliono soldi per installarle», prosegue Pilleri, «soldi che noi non abbiamo, ma adesso dovremo contattare subito qualcuno perché non possiamo permetterci che succedano di nuovo questi episodi. In ogni caso, una persona da sola non sarebbe riuscita a portare via tutto. Sicuramente erano almeno due. Sono entrati scavalcando il muro, dopo essere saliti sui bidoni della spazzatura dove c’erano ancora le impronte, e poi hanno distrutto anche il portone che è li da cento anni. Sono gesti assurdi che fai fatica a comprendere: andare a rubare in una struttura dove danno da mangiare ai poveri. Come fai a spiegartelo?». Tra l’altro adesso serviranno soldi per sistemare la porta e rimettere il lucchetto.All’interno non c’era disordine: è come se fossero andati a colpo sicuro», conclude Pilleri.

