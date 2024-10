Maxi furto di rame nell’ex sede di Sky 

Clamoroso furto di rame dagli impianti dell’ex quartiere generale di Sky a ridosso della Carlo Felice. I ladri non hanno lasciato nulla, riuscendo a portarsi via anche i cavi più grandi. Una enorme rete che collegava gli uffici di un tempo alle quattro centrali del più grande call center della Sardegna. La scoperta è stata fatta ieri mattina quando l’impresa che sta realizzando lavori di restauro per conto del nuovo proprietario dell’immobile, l’imprenditore cagliaritano Salvatore Floris, si è accorto della mancanza di corrente in tutta la struttura. Si è pensato ad un blackout provocato dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta tra sabato e domenica anche in questa zona.

Il colpo

Il sopralluogo ha subito chiarito quella che era accaduto. In quelle notte, mentre diluviava, i ladri, sicuramente in tanti, sono riusciti a entrare nella sede attraverso un foro praticato su un muro, passando da una strada campestre e rubando tutto il rame che c’era da portare via. Un bottino vicino ai 200mila euro. Due delle quattro centrali elettriche della mega struttura sono rimaste danneggiate da un incendio, probabilmente provocato da un cortocircuito scattato durante il raid. Quello che è certo è che la banda del rame, è arrivata con con diversi furgoni e super attrezzata.

Nel fuggire i malviventi hanno lasciato tracce del loro raid compreso un piede di porco. Nel bottino, oltre, oltre i diversi quintali di rame, anche bobine, grossi cavi di alimentazione. Saccheggiate le quattro cabine elettriche. Sfilato da mani abilissime, anche il rame fra i pozzetti. Fili di ogni dimensione che garantivano il collegamento alle postazioni dei 1200 dipendenti che Sky ha avuto negli anni d’oro.

Le indagini

Della vicenda si occupano ora i carabinieri della stazione di Sestu che dopo la denuncia presentata dall’imprenditore cagliaritano, hanno effettuato un primo sopralluogo facendo scattare le indagini coordinate dal luogo tenente Riccardo Pirali. Diverse le persone interrogate ieri sera. Sono scattate anche alcune perquisizioni: del rame non sarebbe stata ancora trovata traccia. Pesanti come detto i danni per l’imprenditore Salvatore Floris, titolare della Novauto a Cagliari, che nel 2012 ha acquistato il terreno e l’immobile che è stato la sede del più grande call center della Sardegna.

