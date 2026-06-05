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Olbia.
06 giugno 2026 alle 00:28

Maxi evento, centro operativo in Comune 

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Vasco Rossi in concerto a Olbia, il 12 e il 13 giugno, l'amministrazione comunale attiva il Coc. A partire da giovedì prossimo e fino alla fine dell'evento, il sindaco, Settimo Nizzi, ha convocato il Centro operativo comunale per gestire eventuali criticità date dal “rilevante impatto locale” che le due serate live dell'artista hanno sull'ordine pubblico. Sotto il palco dell'Olbia Arena si stima un flusso di spettatori molto elevato, si legge nel documento, “e un'alta concentrazione di persone nell'area circostante che potrebbe comportare l'insorgere di problematiche in termini di sicurezza e per l'incolumità dei partecipanti e di tutti i cittadini”. Ieri, Nizzi ha convocato il Coc per una riunione preliminare durante la quale sono state analizzate le esigenze per la corretta gestione dell'evento e delle eventuali emergenze. La Prefettura di Sassari ha convocato, per lunedì prossimo, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto sulla situazione. Stando al numero dei biglietti in vendita, sono attese 35mila persone a spettacolo che affolleranno non solo l'area del concerto, grande circa tredicimila metri quadri, ma anche tutta la città. Olbia ha già ospitato manifestazioni musicali che hanno attirato migliaia di spettatori, dal Red Valley Festival al Jova Beach Party, ma è la prima volta che viene attivato il Coc.

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