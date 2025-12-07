VaiOnline
Oliena.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Maxi esercitazione nella grotta di Su Bentu 

Si è conclusa nella grotta di Su Bentu, nella valle di Lanaitho a Oliena, la complessa esercitazione del Soccorso alpino e speleologico. Tre intense giornate in cui 165 tecnici di 11 regioni italiane si sono alternati in otto squadre per soccorrere un figurante che ha simulato di essersi infortunato a oltre 3.000 metri di distanza all’interno della grotta. Fra i tecnici anche tre medici e tre infermieri addestrati non solo alla progressione in grotta ma anche al soccorso in condizioni molto critiche come quelle presenti in una cavità naturale o altro ambiente impervio.

Le operazioni sono iniziate venerdì con la simulazione di un complesso intervento di soccorso a un figurante caduto dall’alto procurandosi traumi all’arto inferiore e alla schiena. L’intervento di recupero si è protratto per 44 ore e si è concluso con l’uscita della barella con l’infortunato intorno alle 3 di ieri.

