Maxi esercitazione anti alluvione 

Alle 8.45 il sindaco Marcello Ladu ha ricevuto notizie di allagamenti in più aree dell’abitato. L’avviso di criticità elevata, emanato dalla Protezione civile 45 minuti prima, trovava riscontro nella pioggia torrenziale che si stava abbattendo su Tortolì e nel progressivo innalzamento del Rio Foddeddu. Alle 9.20, dopo la comunicazione dal punto di presidio allestito sull’ex ponte di ferro, il Foddeddu è esondato sulla sponda sinistra. A quel punto lo staff della Protezione civile, attraverso l’impiego dei banditori con megafono, ha dato l’allerta, invitando i cittadini che abitano nella zona del centro storico a salire ai piani alti per evitare conseguenze tragiche. Parte di Tortolì finisce sott’acqua, fino alle 12.40, quando cessa l’allerta. Ma è tutta una finta. In realtà, ieri mattina, su Tortolì splendeva il sole e ciò che è avvenuto intorno al Rio Foddeddu era solo un’esercitazione.

La simulazione

Lo staff coordinato dalla Protezione civile si è riunito per simulare le misure da adottare in caso di esondazione del Foddeddu e per preparare la popolazione se ci fosse pericolo imminente. L’annuncio acustico è partito quando dalla sala operativa del Centro operativo comunale, allestito in municipio, hanno segnalato l’emergenza, ovvero la piena del fiume e l’allagamento di alcuni edifici, sia privati che pubblici, come l’asilo nido di via Temo, a pochi passi dal fiume. Nel frattempo alcune unità di polizia locale hanno chiuso gli accessi alle strade considerate a rischio. Il personale schierato per l’emergenza, con tecnici, forze dell’ordine, amministratori comunali e associazioni di volontariato (Croce verde, Alpherat Regulus e Pro loco), ha organizzato le attività di evacuazione, assicurato il rifornimento di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita. Alle scuole elementari centrali, in via Monsignor Virgilio, è stato anche allestito un presidio medico dove sono stati accompagnati alcuni cittadini fragili. Invero, un uomo che si trovava in un istituto bancario di via Baccasara è stato soccorso per davvero da un’équipe del 118 proprio durante la simulazione. Ha accusato un malore proprio in quei momenti e l’intervento dell’ambulanza è stato reale.

Emergenza vera

Terminato il finto allarme, utile a testare la macchina dei soccorsi anche a fronte dell’esondazione avvenuta tra il 26 e il 27 novembre 2008, sul Foddeddu è scattata un’altra emergenza. Stavolta vera. Nel primo pomeriggio, lungo l’alveo del fiume, è divampato un incendio che ha chiamato in causa vigili del fuoco, forestale e squadre di Forestas. È servito anche l’intervento di un elicottero per domare le fiamme che minacciavano alcune case coloniche insistenti nell’area.

