Maxi-emissione Btp, tensioni sul debito globale 

L’Italia mette a segno un’altra emissione “jumbo” di Btp, vendendo 18 miliardi a fronte di oltre 200 miliardi chiesti dagli investitori, nel giorno in cui il mercato globale dei titoli di Stato scricchiola: treasuries americani di nuovo in tensione, la Francia sotto osservazione, Gilt inglesi che vedono rendimenti da allarme rosso ai massimi da 1998.

Dopo gli avvertimenti delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali sul debito globale record, dopo mesi di alta tensione sui titoli Usa per i piani di bilancio di Trump esacerbati dagli attacchi del presidente Usa alla Federal Reserve, gli investitori chiedono il conto. Vedono nero e comprano oro, oggi all’ennesimo record ben sopra i 3.500 dollari. E pretendono rendimenti più alti per prendersi il rischio-debito.

È in questo clima che l'Italia, col debito vicino al 140% di Pil, una crescita cronicamente dello “zero virgola” e lo spread più alto dell'Eurozona, ha collocato ieri 18 miliardi di euro di nuovi Btp a sette e 30 anni. Spuntando premi contenuti e una domanda complessiva di circa quasi 218 miliardi di cui circa 110 miliardi per il sette anni, un record sui collocamenti sindacati, e 107 sul 30 anni, sui massimi. Il tutto mentre l'inflazione dell'area euro accelerata al 2,1% rischia di raffreddare gli entusiasmi per un prossimo taglio de tassi Bce.

