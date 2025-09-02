VaiOnline
Il Mef.
03 settembre 2025 alle 00:33

Maxi-emissione Btp, tensioni sul debito globale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Italia mette a segno un’altra emissione “jumbo” di Btp, vendendo 18 miliardi a fronte di oltre 200 miliardi chiesti dagli investitori, nel giorno in cui il mercato globale dei titoli di Stato scricchiola: treasuries americani di nuovo in tensione, la Francia sotto osservazione, Gilt inglesi che vedono rendimenti da allarme rosso ai massimi da 1998.

Dopo gli avvertimenti delle maggiori istituzioni finanziarie mondiali sul debito globale record, dopo mesi di alta tensione sui titoli Usa per i piani di bilancio di Trump esacerbati dagli attacchi del presidente Usa alla Federal Reserve, gli investitori chiedono il conto. Vedono nero e comprano oro, oggi all’ennesimo record ben sopra i 3.500 dollari. E pretendono rendimenti più alti per prendersi il rischio-debito.

È in questo clima che l'Italia, col debito vicino al 140% di Pil, una crescita cronicamente dello “zero virgola” e lo spread più alto dell'Eurozona, ha collocato ieri 18 miliardi di euro di nuovi Btp a sette e 30 anni. Spuntando premi contenuti e una domanda complessiva di circa quasi 218 miliardi di cui circa 110 miliardi per il sette anni, un record sui collocamenti sindacati, e 107 sul 30 anni, sui massimi. Il tutto mentre l'inflazione dell'area euro accelerata al 2,1% rischia di raffreddare gli entusiasmi per un prossimo taglio de tassi Bce.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Il colpo fallito sulla 387: anche l’Antimafia in campo

l F. Ledda, F. Pinna, Serreli
Intervista

Mura (FdI): «Il dialogo è la base per tornare al governo dell’Isola»

Il coordinatore del partito di Giorgia Meloni: «Dobbiamo ricucire e chiarirci sui programmi» 
Lorenzo Piras
Vertenza entrate

Giorgetti: tavolo sull’Isola entro settembre

Focus sul credito da 1,7 miliardi che la Sardegna vanta nei confronti dello Stato 
Roberto Murgia
Regionali

Emiliano cede a Decaro, Vendola no

Schlein appoggia il candidato «ma serve unità», e Avs non digerisce il veto 
Tempio

Processo Grillo, attesa per il verdetto

Duro contrattacco di Bongiorno: «Una ragazza massacrata e umiliata» 
Andrea Busia