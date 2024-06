Maxi discarica sulla strada mai ultimata 

Maxi discarica scoperta a Su Accu ‘e su Tuvu, lungo la strada provinciale (incompiuta) tra Talana e Villagrande. Tra la spazzatura sono finiti pure una vecchia marmitta, corrosa dalla ruggine, un’elevata quantità di plastica, vasi da giardino e gli immancabili pneumatici, oltre a reti per materassi. La discarica, una delle tante diffuse nel territorio comunale e contro cui combatte una l’amministrazione, è l’eden delle mosche e dei roditori. Il volume della discarica è amplificato dalle bottiglie di vetro e da alcuni sacconi colmi di immondizia abbandonati dagli incivili, che hanno scelto di lasciare qui i rifiuti anziché depositarli nelle isole ecologiche in funzione sul territorio. Disgustato il sindaco, Christian Loddo. «Possiamo supporre che il proprietario di questo materiale abbia eseguito di recente una ristrutturazione del bagno. Di una cosa però siamo certi: non ama il territorio, non se ne prende cura e non rispetta i talanesi». (ro. se.)

