Maxi discarica, soldi insufficienti e ritardi 

«Quella bomba ecologica è un’emergenza che va risolta subito, c’è un serio pericolo per la salute pubblica» A riportare in Consiglio comunale il problema della mega discarica a cielo aperto del campo rom di Selargius è l’esponente dell’opposizione Alberto Cappai, con un’altra interrogazione urgente. Per la bonifica della zona al confine fra Selargius e Settimo San Pietro servono oltre 4 milioni - necessari per rimuovere centinaia di carcasse d’auto e altri rifiuti pericolosi accumulati negli anni - ma il Comune ne ha in cassa appena uno. «La Regione ci finanzierà anche le altre risorse che servono», assicura il sindaco Gigi Concu, «prima però va risolto il problema abitativo e svuotato il campo rom».

La grana

Un disastro ambientale sotto gli occhi di tutti, una distesa di auto fuori uso e in parte bruciate, insieme a rifiuti di ogni genere a due passi da roulotte e casette precarie diventate dimore fisse da decenni. Tutto concentrato a Pitz’e Pranu, lì dove vivono ancora 18 famiglie rom, con 39 minori fra adolescenti e bambini. «Il problema non è solo sociale», sottolinea il consigliere Cappai, «gli uffici hanno lavorato e continuano a farlo, è l’indirizzo politico sbagliato perché in questi 7 anni non mi risulta sia stato fatto qualcosa per avere i fondi necessari a risolvere questa situazione: c’è 1 milione ereditato dalla Giunta Cappai, ma nel frattempo la discarica si è trasformata in una vera e propria bomba ecologica - come riportano le relazioni dell’Arpas - e adesso servono almeno 4 milioni per le bonifiche», ricorda. «Dobbiamo aspettare che trascorrano altri anni e lievitino ulteriormente i costi per ripulire quella zona e riportare tutto alla normalità? Oppure che succeda qualcosa di grave? Io credo sia arrivato il momento di intervenire senza se e senza ma, prima che sia troppo tardi».

Il Comune

Il progetto preliminare c’è. «In quello esecutivo si studieranno tutte le lavorazioni necessarie, non posso e non mi voglio sostituire agli ingegneri ai quali spetta definire che tipo di interventi serve fare», spiega il sindaco. Al momento non c’è nessuna certezza sui tempi della bonifica. «Come ho detto più volte prima va risolta l’emergenza abitativa per i nuclei familiari che ancora vivono nel campo sosta e su questo il Comune non può essere lasciato solo. Ci sono altri enti coinvolti, in primis la Prefettura, con cui si sta lavorando. Solo dopo che la zona di Pitz’e Pranu verrà svuotata, si potrà intervenire con la bonifica. È vero che i fondi che abbiamo sono insufficienti”, ammette Concu, «ma la Regione ci ha assicurato che ci finanzierà anche le altre risorse necessarie».

