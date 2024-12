«Maxi discarica, rischi per la salute» 

Negli anni è diventato un cimitero di auto bruciate. Una distesa di carcasse e altri rifiuti che regna nella località di Pitz’e Pranu, lì dove da quarant’anni c’è il campo rom trasformato in bomba ambientale al confine fra Selargius e Settimo San Pietro. «Una situazione drammatica che come sindaci non possiamo risolvere da soli», l’appello disperato ribadito più volte dai primi cittadini Gigi Concu e Gigi Puddu.

Bomba ecologica

Una discarica a cielo aperto a due passi da roulotte e casette precarie diventate dimore fisse da decenni, distante qualche centinaio di metri dalla zona dove Terna vuole realizzare le stazioni per il Tyrrhenian link. L’ultimo vertice in Prefettura risale a poche settimane fa. «È un pericolo per la salute pubblica, un serio problema per le attività della zona artigianale, e di inquinamento che negli anni è peggiorato», aveva spiegato il sindaco di Settimo al nuovo Prefetto Giuseppe Castaldo. «Le segnalazioni su incendi e abbandono dei rifiuti in quella zona sono quasi quotidiane: l’unica cosa che posso fare da sindaco è chiedere aiuto allo Stato e alla Regione».

Sulla stessa linea il sindaco di Selargius, che dopo il vertice a Cagliari ha affrontato l’argomento anche in Consiglio comunale rispondendo un’interrogazione urgente del consigliere Alberto Cappai. «La situazione è molto complicata», ha ammesso Concu, «il problema è stato affrontato negli anni con diversi tavoli fra amministrazioni che si sono succedute e Prefettura. C’è una bomba ecologica, vengono trattati materiali ferrosi e si verificano roghi frequenti che causano inquinamento del sottosuolo, come dimostrano i dati rilevati negli anni da Arpas, Asl e Regione. Inquinamento che riguarda soprattutto il Comune di Settimo, che oltretutto ha una zona industriale vicina».

Tanti soldi

Per bonificare la zona e riportarla alla sua vocazione agricola, servono 3 milioni e 700mila. «Adesso abbiamo un documento ufficiale che definisce gli interventi da fare, e che presenteremo in Prefettura», ha annunciato Concu. In cassa c’è 1 milione, risorse regionali incassate. «Le altre le chiederemo appena il campo sosta sarà finalmente vuoto».

Nel frattempo si punta su inclusione e integrazione dei minori con il progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito del Plus 21 - 1 milione e mezzo circa - e avviato di recente con un primo incontro in Municipio fra rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, insegnanti e dirigenti scolastiche, e i referenti ministeriali del progetto. Riunione seguita da un sopralluogo nei due campi rom di Monserrato e Selargius. «Un progetto che ci aiuterà nel percorso di inclusione che portiamo avanti da tempo con l’assessorato alle Politiche sociali», le parole del sindaco. Destinatari bambini e adolescenti rom che in città sono ormai 50, di cui 39 nel campo di Pitz’e Pranu.

